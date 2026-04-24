Музей поколений героев открыли в Дзержинске

В Дзержинске состоялось знаменательное событие — открытие музея, посвященного героям разных поколений. Информацией об этом поделилась пресс-служба городской администрации.
Новый музей расположился на базе регионального центра адаптивных видов спорта «Парус». Экспозиция рассказывает о жителях Дзержинска, отличившихся как в боевых действиях, начиная с Великой Отечественной войны и до участия в СВО, так и добившихся значительных успехов на спортивном поприще федерального уровня.
Среди экспонатов представлены личные вещи героев: например, военный билет с отметиной от пули, хоккейная клюшка Алексея Чепко, павшего в ходе СВО, боксерские перчатки ветерана чеченских событий Вадима Ладыгина, кимоно Рудольфа Фаныгина, участника афганской войны и мастера спорта по дзюдо и самбо, а также футбольная форма Григория Григорьева, директора стадиона завода имени Свердлова, ушедшего на фронт во время Великой Отечественной войны. Особое внимание в музее уделено развитию адаптивного спорта.
Среди почетных гостей церемонии были члены Совета Федерации ФС РФ Евгения Ламонова и Наталия Косихина, спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и заместитель министра спорта региона Екатерина Парилова.
Евгений Люлин подчеркнул, что выбор центра «Парус» для размещения музея не случаен. За два года своего существования центр стал настоящим домом для паралимпийцев и центром притяжения для любителей спорта.
«Здесь занимаются и наши паралимпийцы, и спортсмены всех других видов спорта. Очень здорово, что именно здесь мы открываем музей, который связывает спорт с патриотикой. Здесь нашли отражение и участники Великой Отечественной войны, и герои Афганистана, и Чеченской кампании, и наши сегодняшние защитники», — добавил Евгений Люлин.
