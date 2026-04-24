«Диктант Победы» у Обелиска Славы: в Керчи проверили исторические знания

Место проведения — знаковое и священное для каждого жителя города-героя. Обелиск Славы, как и сама гора Митридат — символ полного освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков. Свои исторические познания проверили руководители городской администрации, депутаты, педагоги, ветераны, общественные деятели, волонтеры.
На подготовленных бланках участники отвечали на вопросы, связанные с важными датами, именами и событиями. В тестовом формате керчане за 40 минут прошлись по вехам истории и даже узнали что-то новое.
«Вопросы, не скрою, были очень сложными, но и интересными. Это побуждает нас узнать о событиях, людях, местах, связанных в том числе и с проведением спецоперации. Много вопросов, где есть связь поколений — о событиях, происходивших в Великую Отечественную войну и наследниках победителей, которые продолжают подвиги наших дедов и прадедов», — рассказал глава муниципального образования городской округ Керчь — председатель Керченского городского совета Денис Колесник.
Он добавил, что подобные акции мотивируют горожан интересоваться фронтовой жизнью, не быть безучастным, пересматривать тематические фильмы и читать интересные, познавательные книги.
«Обязательно пересмотрю некоторые фильмы. Это то, что хранит нашу историю, что мы обязаны чтить, помнить и передавать будущим поколениям», — подчеркнул Денис Колесник.
Также в рамках «диктанта Победы» прошла акция «Письмо герою». Знаменитые полевые треугольники с теплыми словами поддержки и пожеланиями написали керчане воинам спецоперации. Эти письма «Почта России» доставит нашим защитникам лично в руки.
В 2025 году таких весточек было написано больше 17 тысяч. Также на официальном портале «Диктант Победы» открыта возможность прохождения онлайн-теста. Помимо русского, его можно пройти на английском, китайском, арабском, испанском, итальянском, корейском и киргизском языках.
Организаторы акции ожидают, что в этом году будет работать больше 36 тысяч площадок по всему миру. Прогнозируемое число участников — более 2,75 млн человек. Площадки организованы в школах, вузах, на атомных ледоколах, в аэропортах, на космодромах, а также на бортах самолетов.