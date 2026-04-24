В городе Тереке в КБР обновят детский сад «Мадина»

Детский сад «Мадина» в городе Тереке в Кабардино-Балкарской Республике отремонтируют в этом году. Учреждение преобразится благодаря реализации нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве науки и просвещения КБР.
В рамках работ специалисты обновят отделку внутренних помещений, чтобы группы стали светлыми и уютными, заменят все инженерные коммуникации: системы отопления, водоснабжения и вентиляции. В здании также появятся современные системы пожаротушения, будут отремонтированы входные группы, заменены окна и двери.
Ранее сообщалось, что в этом году в республике построят 4 новых детских сада. Учреждения появятся в городе Баксане, а также в селах Кенделен и Старый Черек. Еще 6 детских садов в разных населенных пунктах КБР планируют капитально отремонтировать до конца года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.