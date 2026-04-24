АНО «ИРИ» объявил финалистов V Национальной премии интернет-контента

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги отборочного этапа V Национальной премии интернет-контента и представил шорт-лист финалистов в 15 основных номинациях, передает корреспондент РИА Новости.
Пресс-мероприятие по случаю оглашения шорт-листа V Премии ИРИ проходит в четверг в Москве.
«Весной 2022 года полным ходом шла подготовка к первой церемонии, поэтому можно сказать, что сегодня, в день оглашения шорт-листа номинантов, у Премии ИРИ фактически День рождения. За пять лет на соискание награды было подано около 2700 заявок, победителями и лауреатами стали более 100 очень разноплановых проектов», — сказал генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский в ходе мероприятия.
В шорт-лист номинации «Видеоролик до 3 минут» вошел в том числе проект телеканала RT, посвященный героическому поступку многодетного отца Романа Яценко, который спас свою семью из захваченной Суджи в Курской области. Финалистами в номинации «Подкаст» стали проекты: «Актерская студия Вадима Верника», «Сила слова», «Как это было», «ПРО НАС», «Захар+».
В шорт-лист номинации «Вирусный контент» вошли в том числе выступление Хора Сретенского монастыря на борту самолета Москва-Ереван, креативное поздравление Александра Овечкина с триумфальной шайбой. В шорт-лист номинации «Блог» вошли Мария Чадина, блог «Алгоритм», «Робустова — рекламирую Россию», «Доктор Ивашков», «Элемент Батыршиной». Финалистами номинации «Документальный проект» стали работы: «Рак. На пороге открытия», «АРТ — это Я», «Победа», «Дроновод», «Герои неизвестных войн».
В шорт-лист номинации «Анимационный контент» вошли проекты: «Три кота. Зимние каникулы», «Технолайк», «Герои Арктики», «ПинКод 2.0», «Доктор Динозавров». В номинации «Музыкальный трек» финалистами стали Бонд с кнопкой — «Кухни», 10AGE — «Вот уж вечер» (в рамках проекта «Строки и панчи»), «Последний вальс» (OST «Ландыши. Вторая весна»), Асия — «Дом», Стас Море — «Здравствуй, мама!».
Также были объявлены финалисты номинаций «Канал в мессенджере», «Спецпроект в интернет-СМИ», «Non-scripted проект», «Проект в вертикальном формате», «Промо-кампания», «Социальная интернет-акция», «Игровой сериал до 30 минут», «Игровой сериал более 30 минут».
Имена победителей объявят на церемонии награждения 28 мая 2026 года в Москве, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Темой церемонии награждения станет «Поколение ИРИ».
Награда была учреждена Институтом развития интернета (АНО «ИРИ») в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов.