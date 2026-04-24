Спортивный проект из Воскресенска вышел в финал конкурса «Ты в игре»

Семь проектов из Московской области вышли в финал VI сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проводится по госпрограмме «Спорт России». Одним из финалистов стал проект из городского округа Воскресенск, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Проект из Воскресенска «Сильная сторона» развивает культуру силовых видов спорта среди молодежи. Авторы инициативы проводят бесплатные турниры и другие спортивные мероприятия. Всего в полуфинал конкурса «Ты в игре» вышли 250 проектов из 62 регионов России. От Московской области было подано более 80 заявок.
Участников конкурса ждет образовательный акселератор продолжительностью в три недели. Завершением программы станет стратегическая сессия, где авторы проектов смогут подготовить коммерческие предложения для потенциальных спонсоров. Победители в каждой номинации получат по 500 тысяч рублей, а обладатель Гран-при — 1 миллион рублей на реализацию проекта.
Поддержать проекты можно будет в рамках народного голосования, которое проходит с 23 по 30 апреля на официальном сайте конкурса.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.