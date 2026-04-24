В Брянской области обновят участки дорог к святыням

В Советском районе в этом году приведут в порядок участок улицы Калинина — от улицы Пионерской до Комарова протяженностью 3,4 км. Там располагается православная Церковь-часовня Всех Святых воинов, а рядом находится памятник русскому флотоводцу, Святому адмиралу Федору Ушакову. На этой части дороги запланирован целый комплекс работ — замена покрытия, наружного электроосвещения, ремонт тротуаров и многое другое.