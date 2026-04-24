В Брянской области обновят участки дорог к святыням

Несколько участков дорог, которые ведут к святыням и местам поклонения Брянской области, отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы проведут в Бежицком, Советском районах Брянска и Новозыбковском городском округе, сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Так, в Бежицком районе в этом году завершится капитальный ремонт участка улицы Камозина протяженностью более 700 м, начатый в прошлом году. Обновленный отрезок проходит вдоль территории Брянской городской больницы № 1, где расположен православный Храм-часовня Пантелеймона целителя. Там обустроено асфальтобетонное покрытие, сделаны освещение, искусственные неровности, тротуар, а также парковки возле детского сада и больницы.
В Советском районе в этом году приведут в порядок участок улицы Калинина — от улицы Пионерской до Комарова протяженностью 3,4 км. Там располагается православная Церковь-часовня Всех Святых воинов, а рядом находится памятник русскому флотоводцу, Святому адмиралу Федору Ушакову. На этой части дороги запланирован целый комплекс работ — замена покрытия, наружного электроосвещения, ремонт тротуаров и многое другое.
В Новозыбковском городском округе Брянской области отремонтируют региональную автодорогу «Новозыбков — Крутоберезка» — Синий Колодец длиной 4,7 км. Трасса ведет к святому источнику в честь Архангела Михаила «Синий Колодец». Там также обновят покрытие, укрепят обочины, отремонтируют пересечения и примыкания, разместят остановки и посадочные площадки. Прежние автопавильоны демонтируют и поставят два новых.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.