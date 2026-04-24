В ЦБ рассказали о прогнозе роста ВВП России

В начале апреля Минэк сообщил о снижении ВВП России в феврале на 1,5% в годовом выражении. Президент Владимир Путин объяснял это календарными и погодными факторами. Он сказал, что «в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году», отметив, что данные показывают снижение экономической динамики два месяца подряд: за январь—февраль ВВП сократился на 1,8%.