В ЦБ рассказали о прогнозе роста ВВП России

Банк России сохранил прогноз роста ВВП страны по итогам 2026 года на 0,5−1,5%, сообщил регулятор.
«С учетом того что динамика экономической активности в 1к26 во многом обусловлена разовыми факторами, прогноз по росту ВВП в 2026 году сохранен на уровне 0,5−1,5%», — говорится в сообщении.
В начале апреля Минэк сообщил о снижении ВВП России в феврале на 1,5% в годовом выражении. Президент Владимир Путин объяснял это календарными и погодными факторами. Он сказал, что «в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году», отметив, что данные показывают снижение экономической динамики два месяца подряд: за январь—февраль ВВП сократился на 1,8%.
Международный валютный фонд (МВФ) позднее улучшил прогноз по росту экономики России на ближайшие два года. В России более высокие цены на сырьевые товары приведут к пересмотру прогноза роста на 2026 и 2027 годы вверх на 0,3 п.п. по сравнению с январем — до 1,1 против 0,8%.
