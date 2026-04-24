Снимавшийся в Красноярском крае сериал «Ронин» возвращается с третьим сезоном

Кинокомпания «Триикс Медиа» завершила производство третьего сезона сериала «Ронин» для телеканала ТВ-3. Напомним, первые два сезона снимали в Красноярском крае — в Дивногорске и на берегах Енисея и Маны.
Работа над третьим сезоном проходила в Петербурге и Ленинградской области, но создатели постарались сохранить фирменный стиль: в кадре снова много горных пейзажей, которые стали визитной карточкой проекта.
По сюжету главный герой Иван Доронин (Дмитрий Паламарчук) переезжает с семьей в карельскую деревню Кийта и становится директором заповедника. Спокойная жизнь быстро заканчивается: в деревне появляется загадочный норвежский коллекционер, который охотится за старинным триптихом с картой сокровищ викингов. Герой оказывается втянут в цепочку преступлений.
Первый сезон «Ронина» вышел в начале 2025 года и сразу стал лидером в своем временном слоте, собрав 8,5% доли аудитории по данным Mediascope.
Дату премьеры третьего сезона пока не объявили.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.