Эксперт Линге: радиационная обстановка после аварии на ЧАЭС продолжает улучшаться

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Радиационная обстановка на территориях, затронутых последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, продолжает улучшаться за счет радиоактивного распада. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС советник генерального директора ИБРАЭ РАН Игорь Линге.
«Идет тихое улучшение. В первые годы оно происходило быстрее. А сейчас, в основном, за счет радиоактивного распада, ситуация неукротимо улучшается», — сказал он.
Для населения, по оценке эксперта, острые дозы были характерны для начального периода после аварии, тогда как сейчас ситуация является «абсолютно нормальной». Среди рассмотренных регионов России только в юго-западных районах Брянской области вклад последствий аварии остается несколько заметным. При этом общая динамика определяется радиоактивным распадом и ведет к дальнейшему улучшению обстановки.
Отдельно Линге остановился на оценке доз, полученных ликвидаторами последствий аварии. По его словам, ранее высказывались опасения, что работавшая система дозиметрии «была чистой бумагой» и не отражала реальную картину. Однако, как следует из приведенных им оценок, сопоставление паспортных доз с результатами большой работы по восстановлению маршрутов, документов и свидетельских данных не выявило катастрофических расхождений.
Эксперт подчеркнул, что подавляющее большинство ликвидаторов получили дозы ниже допустимых. При более детальной реконструкции распределение доз стало «более размытым», причем большая часть оценок сместилась вниз, хотя небольшая часть показала превышение допустимых пределов. Вместе с тем отдельные проявления последствий аварии сохраняются. В частности, речь идет о повышенных концентрациях радионуклидов в природных объектах, включая реки и животных. Эти эффекты, по словам Линге, будут продолжаться еще некоторое время.
Для оценки таких последствий, отметил Линге, специалисты опираются на данные о воздействии разных доз радиации на организм. Эффекты радиации начали изучаться почти 100 лет назад, а к середине 1960-х годов уже были достаточно четкие представления о связи дозы облучения с возможными последствиями для здоровья. По словам эксперта, при разовой дозе до 100 миллизивертов выраженных эффектов не фиксировалось, выше этого уровня могли оцениваться отдаленные последствия, а доза порядка 10 тыс. миллизивертов фактически означала гарантированный летальный исход.