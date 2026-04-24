Эксперт Линге: радиационная обстановка после аварии на ЧАЭС продолжает улучшаться

Для оценки таких последствий, отметил Линге, специалисты опираются на данные о воздействии разных доз радиации на организм. Эффекты радиации начали изучаться почти 100 лет назад, а к середине 1960-х годов уже были достаточно четкие представления о связи дозы облучения с возможными последствиями для здоровья. По словам эксперта, при разовой дозе до 100 миллизивертов выраженных эффектов не фиксировалось, выше этого уровня могли оцениваться отдаленные последствия, а доза порядка 10 тыс. миллизивертов фактически означала гарантированный летальный исход.