В Минприроды РФ обсудили реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие»

Заседание общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экологическое благополучие» состоялось 23 апреля в Минприроды РФ под председательством главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова, сообщили в пресс-службе министерства.
В ходе встречи первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов представил доклад о ходе реализации национального проекта. Были рассмотрены итоги 2025 года, текущие результаты первого квартала 2026-го и плановые показатели до 2030-го.
Руководитель департамента проектной деятельности ППК «РЭО» Дмитрий Жуков в свою очередь рассказал о развитии ФГИС «Экомониторинг». На сегодняшний день система охватывает 366 наборов данных, поступающих от 13 поставщиков, и 18 видов экологического мониторинга. В планах на 2026−2027 годы — внедрение инструментов прогнозирования с использованием технологий ИИ, подключение региональных информационных систем, интеграция данных дистанционного зондирования Земли и создание модуля оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Представитель ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» Ольга Истомина представила информацию о ходе проведения Всероссийской акции «Вода России». По итогам 2025 года в акции приняли участие более 1,7 млн человек, проведено около 28 тысяч мероприятий, очищено свыше 120 тыс. гектаров береговых территорий. Старт новому сезону был дан в апреле в Республике Татарстан. Отмечено, что акция остается одной из крупнейших природоохранных инициатив и является действенным инструментом вовлечения граждан в реализацию целей национального проекта.
В ходе общего обсуждения участники заседания рассмотрели предложения по дальнейшей реализации национального проекта. Итоговые рекомендации Общественно-экспертного совета будут направлены в Минприроды России для использования в текущей работе.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.