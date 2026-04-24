В Минприроды РФ обсудили реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие»

Представитель ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» Ольга Истомина представила информацию о ходе проведения Всероссийской акции «Вода России». По итогам 2025 года в акции приняли участие более 1,7 млн человек, проведено около 28 тысяч мероприятий, очищено свыше 120 тыс. гектаров береговых территорий. Старт новому сезону был дан в апреле в Республике Татарстан. Отмечено, что акция остается одной из крупнейших природоохранных инициатив и является действенным инструментом вовлечения граждан в реализацию целей национального проекта.