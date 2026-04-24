В Казань с лекцией об истории России прилетел Владимир Мединский

КАЗАНЬ, 24 апреля, ФедералПресс. Помощник президента России Владимир Мединский прибыл в Казань утром. Основная цель его визита связана с деятельностью Российского военно-исторического общества (РВИО), которое он возглавляет.

Источник: РИА "Новости"

В программе визита — встречи с ректором КФУ Ленаром Сафиным и с активом регионального отделения РВИО под руководством Асгата Сафарова, руководителя администрации раиса РТ. Днём Мединский также планирует пообщаться с представителями татарстанского союза писателей РТ, который в прошлом году вошёл в состав союза писателей России, пишет «Бизнес-Оnline».

Завтра Вечером помощник президента проведет благотворительную лекцию об истории страны, в том числе об Отечественной войне, декабристах и дворцовых переворотах. В театре имени Галиаскара Камала «ФедералПресс» сообщили, что лекция начнется в 19:00.

«Билеты уже все распроданы», — добавили там.

Последний раз Мединский посещал Казань в июне прошлого года, когда участвовал в международном форуме министров образования «Формируя будущее».

Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше