В Казань с лекцией об истории России прилетел Владимир Мединский

В программе визита — встречи с ректором КФУ Ленаром Сафиным и с активом регионального отделения РВИО под руководством Асгата Сафарова, руководителя администрации раиса РТ. Днём Мединский также планирует пообщаться с представителями татарстанского союза писателей РТ, который в прошлом году вошёл в состав союза писателей России, пишет «Бизнес-Оnline».
Завтра Вечером помощник президента проведет благотворительную лекцию об истории страны, в том числе об Отечественной войне, декабристах и дворцовых переворотах. В театре имени Галиаскара Камала «ФедералПресс» сообщили, что лекция начнется в 19:00.
«Билеты уже все распроданы», — добавили там.
Последний раз Мединский посещал Казань в июне прошлого года, когда участвовал в международном форуме министров образования «Формируя будущее».