В Казань с лекцией об истории России прилетел Владимир Мединский

В программе визита — встречи с ректором КФУ Ленаром Сафиным и с активом регионального отделения РВИО под руководством Асгата Сафарова, руководителя администрации раиса РТ. Днём Мединский также планирует пообщаться с представителями татарстанского союза писателей РТ, который в прошлом году вошёл в состав союза писателей России, пишет «Бизнес-Оnline».