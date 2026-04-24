328 млн рублей хотят взыскать с бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Штокмана

Напомним, Илья Штокман находится под следствием — его подозревают в получении взятки в 55 млн рублей. Фигурант ушел с поста вице-мэра в августе 2025 года, а через месяц его задержали в Сочи. По материалам дела, Илья Штокман получил взятку от строительной организации за покровительство и помощь в заключении контрактов.