328 млн рублей хотят взыскать с бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Штокмана

Сейчас бывший заммэра находится под следствием по делу о взятках.

Источник: Живем в Нижнем

Прокуратура намерена взыскать с бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана и аффилированных лиц 328 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства региона.

Напомним, Илья Штокман находится под следствием — его подозревают в получении взятки в 55 млн рублей. Фигурант ушел с поста вице-мэра в августе 2025 года, а через месяц его задержали в Сочи. По материалам дела, Илья Штокман получил взятку от строительной организации за покровительство и помощь в заключении контрактов.

Прокуратура также установила, что с сентября 2022 года по сентябрь 2025 обвиняемый вопреки законодательству управлял коммерческими структурами через доверенных лиц. Аффилированное лицо значительно улучшило показатели финансово-хозяйственной деятельности благодаря властным полномочиям Ильи Штокмана. А его родственники купили 10 объектов недвижимости, которые стоят более 60 млн рублей. Ввиду этого нижегородская прокуратура направила иск в суд с целью взыскать активы экс-чиновника и аффилированных лиц.