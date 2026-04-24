328 млн рублей хотят взыскать с бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Штокмана

Прокуратура намерена взыскать с бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана и аффилированных лиц 328 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства региона.
Напомним, Илья Штокман находится под следствием — его подозревают в получении взятки в 55 млн рублей. Фигурант ушел с поста вице-мэра в августе 2025 года, а через месяц его задержали в Сочи. По материалам дела, Илья Штокман получил взятку от строительной организации за покровительство и помощь в заключении контрактов.
Прокуратура также установила, что с сентября 2022 года по сентябрь 2025 обвиняемый вопреки законодательству управлял коммерческими структурами через доверенных лиц. Аффилированное лицо значительно улучшило показатели финансово-хозяйственной деятельности благодаря властным полномочиям Ильи Штокмана. А его родственники купили 10 объектов недвижимости, которые стоят более 60 млн рублей. Ввиду этого нижегородская прокуратура направила иск в суд с целью взыскать активы экс-чиновника и аффилированных лиц.