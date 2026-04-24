Игровой состав ХК «Торпедо» сохранится на две трети

Такие предложения получили Сергей Гончарук, Владислав Фирстов, ведутся переговоры с Максимом Летуновым, Андреем Белевичем, Василием Атанасовым. У всех этих игроков срок соглашения истекает 31.05.2026. Евгений Забуга сообщил, что к Летунову есть интерес у клубов из Санкт-Петербурга и Московского региона. Здесь всё зависит от того, согласится ли Максим на те условия, которые предлагают ему в «Торпедо».