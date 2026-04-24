Игровой состав ХК «Торпедо» сохранится на две трети

Ожидается, что команду пополнят именитые по меркам КХЛ игроки.

24 апреля на пресс-конференции, в которой участвовали генеральный директор клуба Евгений Забуга и главный тренер Алексей Исаков, речь шла, в частности, о новых контрактных предложениях хоккеистам «Торпедо».

Такие предложения получили Сергей Гончарук, Владислав Фирстов, ведутся переговоры с Максимом Летуновым, Андреем Белевичем, Василием Атанасовым. У всех этих игроков срок соглашения истекает 31.05.2026. Евгений Забуга сообщил, что к Летунову есть интерес у клубов из Санкт-Петербурга и Московского региона. Здесь всё зависит от того, согласится ли Максим на те условия, которые предлагают ему в «Торпедо».

Также заканчивается срок контракта у Антона Силаева. 20-летний защитник может уехать в Северную Америку, в клуб НХЛ «Нью-Джерси». Евгений Забуга выразил надежду, что Антон останется в «Торпедо» как минимум на ближайший год. В любом случае наш клуб сохранит спортивные права на Силаева.

В Национальной хоккейной лиге есть интерес и к Егору Виноградову, чей контракт с «Торпедо» рассчитан до 31.05.2027. Клуб планирует переподписать соглашение с Егором на более выгодных для игрока условиях.

Вообще, Евгений Забуга ещё в начале пресс-конференции сказал, что состав сохранится на две трети. Что касается потенциальных новичков, то генеральный директор «Торпедо» отметил:

«Я не могу принять решение за тех людей, которых хотелось бы видеть в составе, но если всё получится, то это будут достаточно именитые для КХЛ хоккеисты. Они сделают нас профессиональнее, универсальнее и порадуют всех, кто хочет видеть “Торпедо” более сильным».

Кроме того, Евгений Забуга подчеркнул, что легионеров в команде будет не больше трёх. Причины — экономическая и социальная. По словам Евгения Евгеньевича, в «Торпедо» могут появиться только такие иностранцы, в чьих человеческих качествах руководство будет полностью уверено.