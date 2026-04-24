Ryanair закроет базу в аэропорту в Берлине из-за высоких сборов

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о закрытии своей базы в аэропорту Берлина, откуда выполняются рейсы на семи самолетах. Они будут перенаправлены на более дешевые площадки в Швеции и Албании, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление авиакомпании.
Закрытие базы в немецкой столице запланировано на 24 октября 2026 года. Как отмечает перевозчик, с 2019 года аэропорт Берлина повысил сборы на 50%, а очередное увеличение на 10% оставило ей «выхода, кроме как закрыть базу». Пилоты и бортпроводники берлинской базы уже уведомлены о предстоящем закрытии, им будет предложена работа на других маршрутах.
Решение сократит вдвое пассажиропоток Ryanair из немецкой столицы — с 4,5 млн человек в год до 2,2 млн к 2027 году. «Без значимых реформ в Берлине или в Германии в целом у нас нет альтернативы, кроме как перебросить самолеты на другие, более конкурентоспособные рынки Европы», — говорится в сообщении компании. После закрытия базы Ryanair продолжит летать в Берлин, но самолетами, базирующимися за пределами Германии.
Два года назад другой перевозчик уже заявил, что сможет расшириться в Берлине только при условии снижения аэропортовых сборов. Как пишет Reuters, они остаются одними из самых высоких в Европе для бюджетных авиакомпаний.
Немецкая авиакомпания Lufthansa ранее отменила 20 тыс. рейсов, запланированных на период с мая по октябрь. Мера принята для экономии авиатоплива на фоне резкого роста цен. Компания также намерена закрыть ставшие нерентабельные маршруты из Мюнхена и Франкфурта, как минимум до середины октября.
В конце марта еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность сокращения потребления нефти и газа, в первую очередь в транспортном секторе, в связи с подготовкой к «длительным перебоям» в поставках энергоносителей из-за войны США и Ирана. Как написало Politico, это означает, что власти попросят граждан реже пользоваться автомобилями и самолетами для экономии топлива.
Из-за подорожания авиакеросина перевозчики по всему миру начали сокращать число рейсов и выводить лайнеры из эксплуатации. По данным Bloomberg, нидерландская KLM отменила 80 парных рейсов из Амстердама. Аналогичные меры приняли United Airlines и Cathay Pacific Airways, которые также скорректировали маршрутные сети, чтобы минимизировать убытки.
