Ryanair закроет базу в аэропорту в Берлине из-за высоких сборов

Решение сократит вдвое пассажиропоток Ryanair из немецкой столицы — с 4,5 млн человек в год до 2,2 млн к 2027 году. «Без значимых реформ в Берлине или в Германии в целом у нас нет альтернативы, кроме как перебросить самолеты на другие, более конкурентоспособные рынки Европы», — говорится в сообщении компании. После закрытия базы Ryanair продолжит летать в Берлин, но самолетами, базирующимися за пределами Германии.