16-летняя девушка угостила троих подростков наркотиками в Правдинске: дело дошло до суда

Несовершеннолетней выбирают меру пресечения.

Источник: Клопс.ru

В суд поступило уголовное дело в отношении 16-летней девушки, обвиняемой в склонении несовершеннолетних к потреблению наркотиков и их незаконном сбыте. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Всё произошло 24 декабря 2025 года в Правдинске. Девушка сама употребляла наркотики и предложила трём подросткам — 12, 15 и 17 лет — попробовать запрещённые вещества. Она разделила наркотик на четыре части. Подростки согласились и вдыхали его. Эти действия следствие расценило как склонение к потреблению наркотиков и незаконный сбыт.

Девушке вменяют п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ («Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков») и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотиков»). Судебное заседание, на котором решат вопрос о мере пресечения и дальнейшем разбирательстве, назначено на 24 апреля.

