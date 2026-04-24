В Гомеле мужчина избил священника на глазах у прихожан храма из-за демонов

Житель Гомеля напал на священника в храме из-за демонов, сообщает belkagomel.by.
Инцидент произошел утром в одном из гомельских храмов. Мужчина пришел в церковь и сначала нецензурно выражался, а когда священник попросил его прекратить, началась драка. Гомельчанин схватит настоятеля за бороду и начал его бить. Батюшке на помощь бросился помощник по хозяйству, которого нападавший также несколько раз ударил.
После драки гомельчанин убежал. Милиция вскоре установила его личность. Оказалось, что горожанин давно страдает психическим расстройством. Ранее он уже поджигал машину жены, считая, что в ней сидят демоны. Также он регулярно выбрасывал из дома вещи, якобы освобождая жилье от нечистой силы.
Перед нападением на священника, утром со словами «Демоны везде!» он вынес на улицу вытяжку и телевизор, а также всю одежду черного цвета. После чего «из-за демонов» напал на людей у храма.
Сейчас гомельчанин помещен в психиатрическую лечебницу. Медики подтвердили его расстройство. Кроме того, он пойдет под суд за злостное хулиганство.
