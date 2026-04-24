В Гомеле мужчина избил священника на глазах у прихожан храма из-за демонов

Инцидент произошел утром в одном из гомельских храмов. Мужчина пришел в церковь и сначала нецензурно выражался, а когда священник попросил его прекратить, началась драка. Гомельчанин схватит настоятеля за бороду и начал его бить. Батюшке на помощь бросился помощник по хозяйству, которого нападавший также несколько раз ударил.