Отступление весеннего паводка началось в Челябинской области

Безопасность гидротехнических сооружений находится под особым контролем — бесхозяйных объектов в области нет, а все риски, по словам губернатора, купированы благодаря комплексу принятых мер. Алексей Текслер подчеркнул, что значительные ресурсы были выделены на подготовку и укрепление технической базы, а уровень готовности служб не снижается. В ходе совещания также обсуждались меры по защите населения от лесных пожаров: Челябинская область отмечена как один из лидеров по оперативности тушения пожаров, где этот показатель составляет 100%.