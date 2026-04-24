Отступление весеннего паводка началось в Челябинской области

В Челябинской области отмечается снижение уровня воды в реках — весенний паводок этого года проходит спокойнее, чем в предыдущие периоды. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на межведомственном совещании с участием заместителя генпрокурора России Сергея Зайцева.
По словам главы региона, подготовка к паводку велась заблаговременно с учётом опыта прошлых лет, что позволило минимизировать риски для населения и инфраструктуры. Власти региона уделили особое внимание укреплению материально-технической базы спасательных и противопожарных служб. Были закуплены дизельные пожарно-насосные станции, переносные мотопомпы, рукава для откачки воды, а также 16 новых пожарных машин и более 80 мотопомп для областной службы. Для предотвращения заторов на реках впервые был проведён подрыв льда силами южноуральских спасателей, использовались новые ледопильные установки и метод чернения льда. Для мониторинга обстановки и поиска пострадавших создана служба операторов дронов, оснащённая шестью беспилотниками.
Безопасность гидротехнических сооружений находится под особым контролем — бесхозяйных объектов в области нет, а все риски, по словам губернатора, купированы благодаря комплексу принятых мер. Алексей Текслер подчеркнул, что значительные ресурсы были выделены на подготовку и укрепление технической базы, а уровень готовности служб не снижается. В ходе совещания также обсуждались меры по защите населения от лесных пожаров: Челябинская область отмечена как один из лидеров по оперативности тушения пожаров, где этот показатель составляет 100%.