Расписание поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится 25−26 апреля

«После 22:00 25 апреля до 8:00 26 апреля поезда на МЦД-1 будут следовать с увеличенными интервалами, изменится движение аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на Белорусском и Савеловском направлениях интервалы движения будут увеличены до одного часа, часть поездов проследует станции «Беговая» и «Москва-Сити» без остановки. При этом некоторые поезда будут следовать укороченными маршрутами: со стороны Одинцово — до и от станций «Белорусская» и «Савеловская», со стороны Лобни — до и от станций «Бескудниково» и «Савеловская». На станции «Савеловская» поезда в обе стороны будут следовать по пути «на Одинцово».
Кроме того, будет сокращен режим работы поездов «Аэроэкспресс». Так, 25 апреля последний поезд из аэропорта Шереметьево отправится в 20:49 (время указано по Северному терминальному комплексу: терминалы B и C), в аэропорт — в 21:04 (время указано по станции «Белорусская»). При этом 26 апреля утром первый поезд из аэропорта Шереметьево отправится в 7:33 (по Южному терминальному комплексу: терминалы D, E и F), в аэропорт — в 8:04 (по станции «Белорусская»).
Для поездок в аэропорт Шереметьево пассажирам рекомендовали пользоваться автобусами от станции метро «Ховрино» № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).
В ведомстве добавили, что в период изменений с ОАО «РЖД» проведут работы по модернизации путевой инфраструктуры на станции «Савеловская».