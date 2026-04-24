Расписание поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится 25−26 апреля

Отмечается, что на Белорусском и Савеловском направлениях интервалы движения будут увеличены до одного часа, часть поездов проследует станции «Беговая» и «Москва-Сити» без остановки. При этом некоторые поезда будут следовать укороченными маршрутами: со стороны Одинцово — до и от станций «Белорусская» и «Савеловская», со стороны Лобни — до и от станций «Бескудниково» и «Савеловская». На станции «Савеловская» поезда в обе стороны будут следовать по пути «на Одинцово».