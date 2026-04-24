Канавинский суд прекратил дело по сомнительной расписке на 37 млн рублей

Канавинский райсуд прекратил рассмотрение дела по иску жителя села Богородское Ильи Цветкова, который просил взыскать 37 млн руб. с нижегородки Елены Гавриловой. Она якобы еще в 2013 году одолжила у истца крупную сумму по расписке. Ответчица назвала расписку с подписью фальшивой, сообщив, что никогда не знала обратившегося в суд человека.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», сначала суд вынес заочное решение о взыскании 37 млн с Елены Гавриловой, даже не ставя ее в известность. Потом по ее жалобе заочное решение было отменено.

После того как в процессе встали вопросы о назначении экспертизы подлинности подписи на расписке и выяснения того, откуда у истца, которому в 2013 году было 22 года, появились лишние 37 млн руб., иск к Елене Гавриловой был отозван. Поэтому судебный спор и был прекращен.

Елена Гаврилова ранее работала главным бухгалтером в компаниях экс-депутата нижегородского заксобрания Сергея Зуденкова. Его девелоперский бизнес в Нижнем Новгороде потерпел крах. В прошлом году нижегородке на телефон поступали угрозы от неизвестных с требованием крупных сумм, по поводу чего она обращалась в райотдел полиции.