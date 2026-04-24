Какой ценой ликвидаторы нейтрализовали радиацию на ЧАЭС

— Основная задача — нейтрализовать все радиоактивные элементы. По маршрутам мы производили разведку по маршрутам, то есть постоянно делались замеры, как радиация распространяется по периметру. До нас всю 30-километровую зону уже эвакуировали. Мы наблюдали за округой, как бегают животные. А самое главное, помните, как в Воронеже в 2010 году с помощью вертолетов тушили лес, так и там — только вместо воды у нас был специальный клей, которым загружались на одном из «Кубков». Это вещество связывало в воздухе радиационные частицы, опускало к земле, где их потом собирали солдаты и вывозили. На одном «Кубке» — заправка вертолета, на втором — перед возращением на основную базу — дезактивация личного состава и вертолетов.