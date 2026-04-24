Снег в конце апреля удивил волгоградцев

На Волгоград вновь обрушилась непогода. Вместе с порывистым ветром вперемешку с дождем в некоторых.

На Волгоград вновь обрушилась непогода. Вместе с порывистым ветром вперемешку с дождем в некоторых районах города начал срываться и снег.

Напомним, ранее гидрометцентр России объявил в Волгоградской области оранжевый уровень опасности из-за ряда погодных явлений, которые могут привести к стихийным бедствиям и ущербу.

По прогнозам специалистов, в отдельных районах будут наблюдаться заморозки в воздухе и на поверхности почвы от −1 до −3 градусов. Также усложнит жизнь жителям региона ильный ветер, порывы которого могут достигать 17−22 м/с. Вкупе с низкими температурами такой тандем может также привести к переохлаждениям и падениям шатких конструкций и сухих деревьев.

К слову, в некоторых районах города ветер уже успел набедокурить. Так, в Краснооктябрьском районе города упала рекламная конструкция под натиском потоков воздуха.

Фото: Волгоград / t.me.