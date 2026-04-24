Эксперт: Срок окупаемости сервисных апартаментов в Ростове составляет 13−15 лет

Средний срок окупаемости сервисных апартаментов в Ростове-на-Дону составляет от 13 до 15 лет. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов.
По данным эксперта, окупаемость апартаментов в соседнем Краснодаре составляет около 7−10 лет за счет круглогодичного потока туристов (осень — различные выставки, зима — трансфер в Сочи, горнолыжный курорт, лето — морские курорты).
«Туристы в Ростове, в основном, транзитные, которые останавливаются на один-два дня, и выбирают классические отели. Для апартаментов нужны гости, готовые жить от трех до пяти дней — семьи, путешественники, люди в командировках на неделю. Этому должно способствовать развитие туристической инфраструктуры города», — рассказал Андрей Иванов.
Также он добавил, что для развития рынка сервисных апартаментов необходимо делать акцент на стоимости. «Сейчас апартаменты дешевле квартир на 10−20%, и это преимущество нужно сохранять и усиливать», — считает господин Иванов.
