Создан катализатор для извлечения водорода из отходов производства биотоплива

Ученые обратили внимание на то, что глицерин значительно проще расщепить и отделить от него водород при помощи электричества, чем это происходит при реакциях с участием воды. Опираясь на это соображение, исследователи создали ионообменную мембрану и электрокатализатор на базе оксидов меди и кобальта, который расщепляет молекулы глицерина при очень низких напряжениях, порядка 1,3 вольт, и при этом позволяет поддерживать высокую плотность тока.