Создан катализатор для извлечения водорода из отходов производства биотоплива

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Химики из Республики Корея разработали дешевый и долговечный катализатор на базе оксидов меди и кобальта, который позволяет извлекать водород и ценные химикаты для химической промышленности из глицерина, одного из отходов производства биотоплива. Об этом сообщила пресс-служба Национального исследовательского совета науки и технологий (NRCST).
«Наши опыты указывают на возможность использования катализаторов из недрагоценных металлов для одновременного извлечения водорода и ценных химикатов из отходов производства биотоплива. Подобные технологии крайне важны и для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов, и для создания водородной экономики», — заявил профессор Национального института науки и технологий (Ульсан) Чан Джиук, чьи слова приводит пресс-служба NRCST.
Как объясняет профессор Чан Джиук, в настоящее время ученые, экономисты и климатологи возлагают большие надежды на то, что переход человечества на водородную энергетику позволит резко сократить объемы выбросов парниковых газов и перейти к полностью безуглеродной экономике. Этому пока мешает то, что почти весь водород вырабатывается путем расщепления природного газа и других ископаемых углеводородов.
Химики из Республики Корея сделали большой шаг к отказу от этого сырья, разработав очень эффективный и при этом дешевый для производства катализатор, расщепляющий глицерин на водород и муравьиную кислоту, один из ценных реагентов для химической промышленности. Глицерин вырабатывается в больших количествах при производстве биодизеля из растительного сырья, что создает необходимость его утилизации.
Ученые обратили внимание на то, что глицерин значительно проще расщепить и отделить от него водород при помощи электричества, чем это происходит при реакциях с участием воды. Опираясь на это соображение, исследователи создали ионообменную мембрану и электрокатализатор на базе оксидов меди и кобальта, который расщепляет молекулы глицерина при очень низких напряжениях, порядка 1,3 вольт, и при этом позволяет поддерживать высокую плотность тока.
Проведенные учеными опыты показали, что созданный ими катализатор превращает почти все молекулы глицерина, порядка 88−96% из них, в набор из молекул водорода и муравьиной кислоты, причем их производство можно легко масштабировать. Это открывает дорогу для создания промышленных установок по переработке отходов производства биотоплива в водород и ценные химикаты, подытожили исследователи.