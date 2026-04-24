Мининский университет повысит квалификацию учителей из ПФО

Второй поток курсов повышения квалификации для учителей математики, физики, химии, биологии и информатики из школ ПФО стартует 4 мая в Нижнем Новгороде. Инициатива реализуется Мининским университетом по поручению Минпросвещения РФ в рамках комплексного плана Правительства.
Главная задача курсов повышения квалификации — стать надежным помощником для учителей, предложить методы обучения для повышения интереса школьников к решению исследовательских и технологических задач, а также предоставить инструменты для разработки содержания математического и естественно-научного образования, актуального и интересного для детей, и выстраивания ранней профориентации.
Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, в рамках программ делается упор не только на теоретическую подготовку, но и на развитие практических навыков педагогов: им представляют успешные кейсы коллег и привлекают индустриальных партнеров, которые рассказывают о современных технологиях и инновациях.
Занятия для нижегородских учителей проводятся в том числе на площадках педагогического Кванториума Мининского университета, в Центре экспериментальной физики и цифровых лабораториях, а для педагогов из других регионов ПФО обучение организовано с применением дистанционных образовательных технологий.
Семинары и практикумы в формате видеоконференций позволяют педагогам из ПФО освоить современные методики и технологии естественно-научного и математического образования, успешно апробированные в Нижегородской области и других регионах округа.
Всего в 2026 году почти 4 тысячи педагогов из ПФО получат возможность освоить передовые методики преподавания математики, физики, химии, биологии и информатики.
