ФКР вновь ищет подрядчика для ремонта главного корпуса областной больницы

Заявки на участие в торгах принимают до 4 мая.

Фонд капитального ремонта снова ищет подрядчика для ремонта главного корпуса Областной клинической больницы Калининградской области. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Работы необходимо выполнить по адресу: ул. Клиническая, 74а. Согласно техзаданию, капитально отремонтировать планируют только крышу и фасад.

Заявки на участие в торгах принимают до 4 мая, итоги подведут на следующий день. Работы необходимо выполнить в течение 630 дней. Максимальная стоимость контракта — 94,5 млн рублей.

В марте ФКР уже искал подрядчика для ремонта корпуса. Тогда на участие в торгах не было подано ни одной заявки. На работы направляли 93,5 млн рублей.

В феврале 2025 года проект реконструкции главного и диагностического корпусов, а также отделений стационара, внутренних и наружных коммуникаций Калининградской областной клинической больницы не прошёл госэкспертизу.