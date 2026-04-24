Верховный суд поставил точку в споре калининградцев с властями о строительстве трамвайного депо в районе Девау

Проект прошёл все необходимые согласования.

Источник: Клопс.ru

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу товарищества собственников недвижимости «Дружба», оспаривавших генплан Калининграда. Копия документа есть в распоряжении «Клопс».

Жители пытались добиться отмены планов по строительству дорог и другой инфраструктуры на своей территории, но проиграли во всех инстанциях. Судебная тяжба длилась больше года.

В чем была суть претензий?

Представители ТСН «Дружба» настаивали на том, что генплан в редакции от 17 июня 2024 года создаёт «правовую неопределённость» в отношении их земельных участков. В частности, люди требовали признать недействующими пункты документа, которые предусматривают размещение на территории ТСН:

магистральных улиц общегородского значения; транспортно-пересадочного узла; трамвайного депо и автобусного парка; объектов водоотведения и утилизации отходов; инженерных коммуникаций и спортивных объектов.

По мнению истцов, такое планирование нарушает их права.

Мотивировка суда.

В судебных материалах указано, что изменения в генплан были инициированы органами местного самоуправления для развития восточного района города, где планируется масштабное жилищное строительство. Проект прошел общественные обсуждения и все необходимые согласительные процедуры.

Верховный суд РФ отказался принять жалобу, исходя из того, что оспариваемые положения генплана соответствуют действующему законодательству. Суд также отметил, что проект не создаёт правовой неопределённости, а реализация проекта направлена на улучшение транспортной инфраструктуры и развитие города, что соответствует долгосрочным стратегическим целям региона.

Живущие в районе бывшего аэродрома Девау снова собирают подписи под обращанием к властям, чтобы продолжить борьбу за возможность остаться жить на своих участках.

Об изменениях генплана города, предполагающих подобное развитие транспортной инфраструктуры, стало известно летом 2023-го. В горсовете усомнились в необходимости строительства трамвайного депо в районе Девау.

