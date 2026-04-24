В Ростове на торги аренду сантехнического блока у стадиона «Ростов Арена»

В Ростове возобновили торги на право аренды объекта, расположенного у стадиона «Ростов Арена». Об этом говорится на сайте «ГИС Торги».
В аренду предлагается сантехнический блок-контейнер с начальной стоимостью аренды около 100 тысяч рублей в год. Согласно документации, объект представляет собой утепленное помещение, подключенное к системам водоснабжения, канализации и электроснабжения, оснащенное душевыми, раковинами и туалетами.
Известно, что контейнер был введен в эксплуатацию в 2018 году, его состояние оценивается как хорошее.
Прием заявок продлится до 19 мая, торги запланированы на 20 мая.
