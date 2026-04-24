В реке Вишера очевидец нашел тело человека

В пятницу, 24 апреля, в 14.10 в ЕДДС Соликамского муниципального округа позвонил мужчина и сказал, что в акватории реки Вишера, в 4 километрах выше по течению от деревни Усть-Вишера, в воде видит тело человека.
— К месту происшествия привлекались силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 3 человек личного состава и 2 единицы техники, от МЧС личный состав и техника не привлекалась, — сообщили в краевом главке МЧС.
Прибывшие сотрудники извлекли тело на берег. Сейчас в причинах его смерти разбираются правоохранительные органы.