Более 1,5 тыс. консультаций провели для предпринимателей Подмосковья

Сотрудники центра «Мой бизнес» Московской области с начала года провели для представителей малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес, 1 524 консультации, сообщили в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки. Поддержка предпринимательства осуществляется в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Чаще всего бизнес обращался за консультациями по вопросам получения субсидий, вступления в реестр социальных предпринимателей, а также регистрации товарных знаков и патентов.
Центр «Мой бизнес» предоставляет предпринимателям различные услуги: от консультаций и образовательной поддержки до участия в ярмарках и выставочных мероприятиях. Предприниматели могут воспользоваться информационной и консультационной поддержкой и иными услугами. Все меры поддержки оказываются в онлайн-режиме.
Подробная информация доступна на инвестиционном портале Московской области. Также представители бизнеса могут получить консультацию, обратившись по номеру 0150. Звонок доступен с мобильного телефона по будням с 9 до 18 часов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.