Школы и детские сады в Академическом районе сильно перегружены

В Академическом районе Екатеринбурга сильно перегружены школы и детские сады. На проблему обратили внимание депутаты городской Думы во время выездного заседания.
Как отметил депутат Михаил Матвеев, школы в Академическом районе укомплектованы на 230%, и более 4 тысяч заявлений в детские сады остаются не удовлетворены. Он подчеркнул, что федеральный закон не обязывает при строительстве жилья возводить социальные объекты.
— Вопрос заключается в наличии бюджетных средств, за счет которых должны строиться эти объекты. Практически все программы, существовавшие на федеральном уровне, приостановлены. Необходимо искать новые подходы и пути решения, — отметил Михаил Матвеев.
По его мнению, крупным городам, где идет активное строительство, необходим инструмент участия, регулируемый законодательством и закрепленный на государственном уровне. С помощью него можно будет легально привлекать застройщиков к строительству инфраструктуры.
Для поиска компромисса председатель депутатской группы призвал наладить контакт между всеми заинтересованными сторонами и направить предложение главе Екатеринбурга Алексею Орлову.