Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орле утвердили 39 пунктов временного размещения при ЧС почти на 8 тысяч мест

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил перечень пунктов временного размещения (ПВР) населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории города. В список включены 39 ПВР в гостиницах, школах, культурно-досуговых центрах и других социальных учреждениях. Уточняется, что всего в пунктах 7858 мест — 2408 спальных и 5450 сидячих. Документ опубликовали на сайте администрации города.

Источник: Коммерсантъ

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил перечень пунктов временного размещения (ПВР) населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории города. В список включены 39 ПВР в гостиницах, школах, культурно-досуговых центрах и других социальных учреждениях. Уточняется, что всего в пунктах 7858 мест — 2408 спальных и 5450 сидячих. Документ опубликовали на сайте администрации города.

Распределение ПВР и мест по районам города следующее:

Железнодорожный — 11 ПВР, 344 спальных места и 1650 сидячих мест;

Заводской — 12 ПВР, 1116 спальных мест и 1000 сидячих мест;

Северный — 5 ПВР, 20 спальных мест и 2200 сидячих мест;

Советский — 11 ПВР, 928 спальных мест и 600 сидячих мест.

В феврале этого года губернатор Андрей Клычков дал поручение провести проверку всех мест возможного размещения вынужденных переселенцев во всех районах Орловской области на фоне последствий обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Белгородской области.