Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху сообщил, что вылечил на ранней стадии рак предстательной железы

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апреля. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала ежегодный отчет о состоянии его здоровья. В тексте говорится о том, что во время одного из обследований у него было обнаружено небольшое злокачественное образование в предстательной железе, которое было устранено на ранней стадии.

Источник: Reuters

Комментируя этот отчет, Нетаньяху отметил, что просил отложить его публикацию на два месяца, чтобы он не был предан огласке в разгар военного противостояния с Ираном. Он напомнил, что в конце 2024 года перенес операцию по лечению доброкачественного увеличения простаты, после чего находился под постоянным наблюдением врачей.

«Во время последнего обследования было обнаружено крошечное пятно размером менее одного сантиметра в предстательной железе. Проверка показала, что речь идет об очень ранней стадии злокачественной опухоли, без какого-либо распространения или метастазов», — написал он в X.

По словам Нетаньяху, врачи сказали ему, что это нормально для его возраста и что у него есть два варианта: оставаться под наблюдением или сразу пройти лечение и устранить проблему. «Вы меня уже знаете. Когда мне вовремя сообщают о возможной опасности, я хочу немедленно ее устранить. Это верно как на национальном уровне, так и на личном. Именно так я и поступил. Я прошел целенаправленное лечение, которое устранило проблему, не оставив от нее следа. Я приходил на несколько коротких процедур, читал книгу и продолжал работать. Пятно полностью исчезло», — рассказал премьер, поблагодарив лечащих врачей.

В остальном, подчеркнул Нетаньяху, ссылаясь на этот ежегодный медицинский отчет, он здоров и находится в отличной физической форме.