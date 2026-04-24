Нетаньяху сообщил, что вылечил на ранней стадии рак предстательной железы

По словам Нетаньяху, врачи сказали ему, что это нормально для его возраста и что у него есть два варианта: оставаться под наблюдением или сразу пройти лечение и устранить проблему. «Вы меня уже знаете. Когда мне вовремя сообщают о возможной опасности, я хочу немедленно ее устранить. Это верно как на национальном уровне, так и на личном. Именно так я и поступил. Я прошел целенаправленное лечение, которое устранило проблему, не оставив от нее следа. Я приходил на несколько коротких процедур, читал книгу и продолжал работать. Пятно полностью исчезло», — рассказал премьер, поблагодарив лечащих врачей.