Нетаньяху сообщил, что вылечил на ранней стадии рак предстательной железы

Комментируя этот отчет, Нетаньяху отметил, что просил отложить его публикацию на два месяца, чтобы он не был предан огласке в разгар военного противостояния с Ираном. Он напомнил, что в конце 2024 года перенес операцию по лечению доброкачественного увеличения простаты, после чего находился под постоянным наблюдением врачей.
«Во время последнего обследования было обнаружено крошечное пятно размером менее одного сантиметра в предстательной железе. Проверка показала, что речь идет об очень ранней стадии злокачественной опухоли, без какого-либо распространения или метастазов», — написал он в X.
По словам Нетаньяху, врачи сказали ему, что это нормально для его возраста и что у него есть два варианта: оставаться под наблюдением или сразу пройти лечение и устранить проблему. «Вы меня уже знаете. Когда мне вовремя сообщают о возможной опасности, я хочу немедленно ее устранить. Это верно как на национальном уровне, так и на личном. Именно так я и поступил. Я прошел целенаправленное лечение, которое устранило проблему, не оставив от нее следа. Я приходил на несколько коротких процедур, читал книгу и продолжал работать. Пятно полностью исчезло», — рассказал премьер, поблагодарив лечащих врачей.
В остальном, подчеркнул Нетаньяху, ссылаясь на этот ежегодный медицинский отчет, он здоров и находится в отличной физической форме.