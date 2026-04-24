Где, кроме Екатеринбурга, отменяют и сокращают парады: список городов

Сегодня стало известно, что в Екатеринбурге парад на 9 мая пройдет в усеченном формате — без техники. Это следует из утвержденной программы празднования, на это указывает и негласная отмена репетиций с участием машин. Причину изменений ни органы власти, ни представители военных не комментируют, но в других российских городах тоже сокращают формат празднования Дня Победы.
От военной техники на параде отказались в Иркутске — в городе пройдут «коробки» из военнослужащих. Правительство области пояснило, что решение принято для обеспечения безопасности граждан. Аналогичное решение приняли власти Калининградской области, пишут местные СМИ.
В Башкирии власти приняли решение отказаться от шествия «Бессмертный полк». Глава республики Радий Хабиров не исключил отмены военного парада, если для этого появятся основания.
В Саратовской области вообще отказались от массовых мероприятий. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что празднование Дня Победы в этом году пройдет без торжественного прохождения войск и фейерверков. По такому же сценарию празднование 9 Мая пройдет в Краснодаре и Калужской области, следует из заявления городской администрации.
«В День Победы в этом году в нашем регионе по соображениям безопасности не проводим парады и массовые шествия, не будет фейерверков. Исключения — города воинской славы: в Малоярославце и Козельске будет торжественное прохождение воинских подразделений», — пояснил глава Калужской области Владимир Шапша.
Во Владимирской области празднование ограничится только парадом без техники и с сокращенным в сравнении с прошлым годом количеством участников. Массовые вечерние мероприятия отменены, акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Губернатор Александр Авдеев объяснил это решение наличием угроз атак беспилотников.
Не будут проводить в этом году парад и в городе Мирном Архангельской области. В предыдущие годы здесь проходило торжественное построение личного состава космодрома Плесецк.
Вчера губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил, что акция «Бессмертный полк» состоится в четырех городах трудовой доблести. Это Екатеринбург, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Нижний Тагил.
