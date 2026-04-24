Где, кроме Екатеринбурга, отменяют и сокращают парады: список городов

Сегодня стало известно, что в Екатеринбурге парад на 9 мая пройдет в усеченном формате — без техники. Это следует из утвержденной программы празднования, на это указывает и негласная отмена репетиций с участием машин. Причину изменений ни органы власти, ни представители военных не комментируют, но в других российских городах тоже сокращают формат празднования Дня Победы.