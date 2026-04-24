Бизнесмен и экс-депутат нижегородского Заксобрания Владимир Буланов. Досье

Скоропостижно скончался нижегородский промышленник и политик Владимир Буланов — генеральный директор концерна «Термаль», депутат Законодательного Собрания области V созыва, экс-кандидат в губернаторы региона, член команды первого губернатора региона Бориса Немцова. Владимира Анатольевича не стало в 58 лет. Чем запомнился Владимир Буланов — в материале nn.aif.ru.
Коренной нижегородец.
Родился 20 апреля 1968 года в Горьком. Впервые пришёл работать на завод в 14 лет — разнорабочим.
После школы поступил в Горьковский политехнический институт, ныне НГТУ имени Алексеева, со студенческой скамьи был призван в армию, отслужил. В 1991 году, студентом политеха, создал товарищество с ограниченной ответственностью, изготавливавшее дверные и оконные блоки. Фирма работает по сей день..
Закончил вуз в 1993 году. Продолжал заниматься бизнесом. «Когда в администрации губернатора Немцова объявили конкурс на должность директора областного комитета поддержки и развития предпринимательства, Владимир Буланов оказался в командировке в Лондоне. Приехал позже, пришёл в кремль со своим проектом и произвёл такое впечатление, что тогдашний губернатор Борис Немцов из пяти или семи претендентов выбрал именно его», — рассказал nn.aif.ru бывший в то время вице-губернатором региона Юрий Лебедев, депутат Законодательного Собрания. Позже комитет стал департаментом.
Чиновник, депутат, кандидат.
В 2002 году Владимир Буланов вернулся в реальную экономику — возглавил концерн «Термаль» — бывший завод имени Ульянова. Предприятие производит ТЭНы и иное изотермическое оборудование. Предприятием он руководил до своего последнего дня — 23 года. «При непосредственном участии Владимира Анатольевича в производственной сфере и бытовом обслуживании было создано около 2000 рабочих мест. Его решения всегда были направлены на развитие реального сектора экономики и укрепление кадрового потенциала», — пишет в соцсетях министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов.
В 2010-е годы, возглавляя большой завод, Владимир Буланов не оставлял и региональную политику. Он прошёл в V созыв Законодательного Собрания Нижегородской области от КПРФ и был очень ярким депутатом, чьё мнение не всегда совпадало с общепринятым. Он не стеснялся называть вещи своими именами и был не очень удобен, но его, безусловно, уважали в том числе и политические оппоненты.
В 2014 году депутат и промышленник решил принять участие в выборах губернатора Нижегородской области, однако ему было отказано в регистрации. Выборы тогда выиграл Валерий Шанцев и остался возглавлять регион на второй срок.
После депутатских полномочий в новые созывы регионального парламента не баллотировался — сосредоточился на руководстве заводом. На официальном сайте предприятия он пока так и значится генеральным директором…
Внезапная смерть.
Владимир Буланов 20 апреля отметил 58-й день рождения. Жить ему оставалось несколько дней…
Прощание с Владимиром Анатольевичем пройдёт 26 апреля в нижегородской кафедральном Соборе Александра Невского на Стрелке.
«Выражаю искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Владимира Анатольевича, — пишет глава нижегородского минпрома Максим Черкасов. — Светлая память о нем как о профессионале, руководителе и человеке, посвятившем свою жизнь развитию промышленности, навсегда сохранится в сердцах коллег и партнёров».
