Нижегородская область войдёт в крупнейшее в России исследование ожирения

Полученные данные лягут в основу создания первых отечественных протоколов лечения, не зависящих от зарубежных рекомендаций и медикаментов.

Нижегородская область станет частью значимого в России проекта по исследованию ожирения. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

В стране разработали первую комплексную инициативу по изучению проблемы избыточного веса среди взрослого населения. В рамках этой программы будут задействованы жители Нижегородской области.

Целью исследований является всесторонний анализ факторов, связанных с жизнью людей, имеющих избыточный вес и ожирение. Полученные данные лягут в основу создания первых отечественных протоколов лечения, не зависящих от зарубежных рекомендаций и медикаментов.

Старт программы запланирован на июнь. Первый ее этап предполагает детальное изучение врачами образа жизни пациентов, их информированности о собственном заболевании и влияния веса на репродуктивную функцию. Специалисты сами свяжутся с нижегородцами, страдающими избыточным весом и ожирением.

Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения РФ, примерно четверть населения России сталкивается с ожирением. Ежегодно диагноз «ожирение» впервые устанавливается у полумиллиона россиян.

Ранее сообщалось, что нижегородцы с ожирением смогут получить хирургическую помощь по ОМС.