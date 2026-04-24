В Калининграде педофила приговорили к 15,5 года колонии особого режима за насилие над 6-летней девочкой

Калининградский областной суд приговорил 31-летнего жителя Советска к 15 годам и 6 месяцам колонии особого режима. Его признали виновным по п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Преступление произошло 23 сентября 2025 года на улице Бетховена в Советске. Мужчина зашёл в подъезд вслед за 6-летней девочкой и, пользуясь физическим превосходством, совершил в отношении неё насильственные действия. Ребёнок испытал сильную физическую боль и нравственные страдания.
Суд назначил дополнительное наказание: запрет на работу с детьми на 18 лет 10 месяцев и 16 дней. После освобождения свобода мужчины будет ограничена ещё на 1 год 4 месяца и 16 дней. В пользу потерпевшей взыскано 400 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Приговор может быть обжалован.