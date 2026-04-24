Россияне потребляют сахара в четыре раза больше нормы

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление свободных сахаров (добавляемых в продукты и напитки) до 5−10% от суточной калорийности рациона, что составляет примерно 25−50 граммов (около 5−10 чайных ложек) для взрослого человека при нормальной массе тела. Что касается соли, то рекомендуемая норма не должна превышать 5 граммов в сутки (примерно одна чайная ложка), что эквивалентно 2 граммам натрия. Превышение этих показателей, зафиксированное Минздравом, объясняется не только любовью к солениям и сладостям, но и обилием «скрытых» соли и сахара в переработанных продуктах: колбасах, полуфабрикатах, соусах, готовых завтраках и сладких газированных напитках.