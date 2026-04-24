Россияне потребляют сахара в четыре раза больше нормы

Россияне потребляют сахара в четыре раза, а соли — в 2,5 раза больше рекомендованных норм. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Пока в нашей стране объем потребления сахара в четыре раза выше от рекомендуемых норм. Также в 2,5 раза выше объем потребления соли от рекомендуемых норм», — сказал Мурашко.
Глава Минздрава предупредил россиян, что питание и физическая активность напрямую влияют на продолжительность жизни.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление свободных сахаров (добавляемых в продукты и напитки) до 5−10% от суточной калорийности рациона, что составляет примерно 25−50 граммов (около 5−10 чайных ложек) для взрослого человека при нормальной массе тела. Что касается соли, то рекомендуемая норма не должна превышать 5 граммов в сутки (примерно одна чайная ложка), что эквивалентно 2 граммам натрия. Превышение этих показателей, зафиксированное Минздравом, объясняется не только любовью к солениям и сладостям, но и обилием «скрытых» соли и сахара в переработанных продуктах: колбасах, полуфабрикатах, соусах, готовых завтраках и сладких газированных напитках.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава по терапии Оксана Драпкина сообщила о росте в России числа детей с лишним весом. По ее словам, устойчивое увеличение детского ожирения сегодня заметнее у мальчиков. Причем ожирение, возникшее в детстве, чаще всего сохраняется во взрослом возрасте.
