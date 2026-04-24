В России мошенники придумали схему обмана дачников

В России появились новые схемы мошенничества, ориентированные на владельцев загородных участков, сообщает ТАСС со ссылкой на «Известия».
Схема мошенничества связана с ужесточением ответственности за состояние приусадебных участков, разведение костров и отсутствие борьбы с сорняками. Злоумышленники рассылают дачникам фейковые сообщения о том, что проверка выявила нарушения.
Своим жертвам аферисты присылают ссылку якобы на портал госуслуг, чтобы оплатить штраф со скидкой. После этого на телефон дачника начинают звонить злоумышленники по привычной схеме со «взломом» аккаунта.
Данные о дачниках, предполагает источник, могли попасть к злоумышленникам в результате утечки из базы данных Единого государственного реестра объектов недвижимости. В Росреестре информацию о взломе официально опровергали.