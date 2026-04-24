В Красноярском крае более 22 тысяч человек написали «Диктант Победы»

В Красноярском крае прошла международная акция «Диктант Победы», организованная партией «Единая Россия». В этом году участие в ней приняли более 22 тысяч жителей региона. Восьмой раз проходит акция «Диктант Победы», ежегодно по всей стране увеличивается количество площадок, все больше людей включается в это мероприятие. Не только для того, чтобы проверить свои знания, а для того, чтобы показать, что подвиг, который совершил наш народ в годы Великой Отечественной войны, и сегодня наполнен для нас смыслом и ценностью. Поэтому такое количество людей всех возрастов и профессий принимает участие в акции, — отметил председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко. Участникам предложили 25 вопросов, на выполнение которых отводилось 45 минут. Всего было открыто около 750 площадок, среди которых были школы, библиотеки, музеи и учреждения культуры; также была возможность принять участие в акции онлайн. Организаторы отмечают, что на площадках Диктанта можно было написать письмо бойцам СВО в рамках акции «Письмо солдату». Одной из центральных площадок стал музей «Мемориал Победы», где участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Впервые к акции присоединился Герой России Олег Ликонцев. Он подчеркнул, что «Диктант Победы» помогает сохранять преемственность поколений и напомнил о важности знания не только истории Великой Отечественной войны, но и современных событий. Важно, что вопросы Диктанта охватывают не только события Великой Отечественной войны, но и специальную военную операцию. Мы обязаны знать новое поколение героев. Обязаны понимать, какой ценой сегодня нашей стране даются свобода и возможность жить по своему выбору, — сказал Олег Ликонцев. В Национальном центре «Россия» участие в диктанте приняли школьники, представители силовых ведомств и активисты. Советник директора по воспитанию лицея № 1 Полина Карапчук подчеркнула значимость акции для сохранения исторической памяти. Сохранение исторической памяти, гордость за подвиг каждого участника боевых действий, за каждого труженика тыла и за каждого ребенка, который пережил кошмарные события того времени сохранилась в нашем ДНК. Эту память нужно поддерживать. Наша задача — помогать каждому помнить об этом, в том числе и участвовать в «Диктанте Победы», — поделилась Полина Карапчук. Также красноярцы могли написать Диктант на необычных площадках — в электричке, на борту самолета, а также на территории национального парка «Красноярские Столбы». Акция важна для того, чтобы помнить историю и то, каким трудом и жертвами досталась нам та победа, благодаря которой наша страна выстояла и существует сейчас. После диктанта нахожу повод еще раз заглянуть в страницы учебников, — уточнил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Красноярского края Виталий Дроздов. Отметим, в этом году задания были посвящены, в том числе, 130-летию маршала Георгия Жукова, а также другим историческим датам и событиям.