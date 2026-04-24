МЧС: Жестокий шторм обрушится в ближайшие часы на Волгоградскую область

Волгоградская область в ближайшие часы окажется во власти жестокого шторма — так по шкале Бофорта характеризуется ветер порывами до 29 м/с, который прогнозируется в регионе.
Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС России по Волгоградской области.
— В период 15.00−17.00 часов и до конца суток 24 апреля, ночью 25 апреля в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с, в отдельных районах до 29 м/с, — указано в сообщении.
При таком ветре возможны разрушения, падение деревьев и шатких конструкций, повреждение линий электропередачи, что может привести к ущербу имущества и травмированию людей.
В МЧС также предупреждают и о заморозках на поверхности почвы от −1 до −3 градусов в отдельных районах Волгоградской области ночью и утром 25−27 апреля.
Фото из архива V102.RU.
Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!