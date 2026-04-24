Минкультуры России объявляет отбор амбассадоров Пушкинской карты

Министерство культуры РФ с 24 апреля запускает проект «Амбассадоры Пушкинской карты». Отбор будет проходить до сентября 2026 года и объединит школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов со всей России — всех, кто увлечен культурой и готов о ней рассказывать, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Молодые люди в возрасте от 14 до 21 года смогут получить звание Амбассадора Пушкинской карты, поощрения Минкультуры и промоподдержку от социальной сети «Вконтакте». Конкурс открыт для школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов РФ, а также резидентов школ креативных индустрий. Участники могут выступать как индивидуально, так и в составе команды своей школы, вуза или СПО — специальная командная номинация объединяет от 3 до 7 человек для совместного продвижения культурных событий.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в чат-боте проекта в мессенджере «МАКС» и прикрепить мотивационную заявку на участие в формате видео. После подачи заявки участники, чьи анкеты пройдут модерацию, попадут на образовательный онлайн-акселератор, где ведущие эксперты в сфере культуры расскажут о реализации проектов и создании живого и интересного контента. Далее каждый участник будет посещать учреждения культуры и рассказывать о событиях в них в своих социальных сетях — за все время проекта необходимо сделать три поста на своей страничке «Вконтакте».
Главный приз — звание «Амбассадор Пушкинской карты», возможность попасть в любое учреждение культуры страны в течение года, продвижение в соцсетях «ВКонтакте» и национальных проектов России, а также участие в информационной кампании по продвижению Пушкинской карты. Положение о проведении конкурса — здесь.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.