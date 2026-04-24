МЧС предупредило о сильных ливнях и штормовом ветре в Волгоградской области

Непогода обрушилась на Волгоград 24 апреля 2026 года: штормовой ветер валит рекламные щиты и переворачивает лодки и яхты на Волге. МЧС предупреждает, что ветер еще усилится: в отдельных районах области в ближайшие часы он разгонится до 29 метров в секунду. На регион идут сильные ливни с грозой и градом. Волгоградцев призывают быть очень острожными на улице.