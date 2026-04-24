МЧС предупредило о сильных ливнях и штормовом ветре в Волгоградской области

Порывы ветра достигнут 29 метров в секунду.

Источник: Комсомольская правда

Непогода обрушилась на Волгоград 24 апреля 2026 года: штормовой ветер валит рекламные щиты и переворачивает лодки и яхты на Волге. МЧС предупреждает, что ветер еще усилится: в отдельных районах области в ближайшие часы он разгонится до 29 метров в секунду. На регион идут сильные ливни с грозой и градом. Волгоградцев призывают быть очень острожными на улице.

Опасность представляют деревья, рекламные щиты, любые слабо закрепленные конструкции, может сдувать даже крыши с домов. Прогулки лучше отложить, а во время вынужденного передвижения по улицам держаться подальше от всего, что может упасть на голову. Машины лучше парковать подальше от деревьев — такой ветер способен вырывать их с корнем.

Напомним, в Волгоградской области ищут рыбаков, исчезнувших в шторм на лодке, еще одного судоводителя удалось спасти после того, как он перевернулся в шторм на лодке в Тракторозаводском районе.