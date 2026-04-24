В Краснодарском крае летом проведут более 60 событийных мероприятий

Более 60 крупных событийных мероприятий организуют летом в Краснодарском крае в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.
Планы на предстоящий туристический сезон озвучил заместитель губернатора края Александр Руппель в ходе заседания Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Для отдыхающих летом предусмотрена обширная событийная афиша. В крае проведут крупные культурные, спортивные, деловые и образовательные мероприятия. Традиционно они сосредоточены в Сочи, Краснодаре, Геленджике, Анапе и Новороссийске. Во всех курортных городах в честь открытия сезона пройдут праздничные мероприятия. К сезону планируют открыть винный город «Белый Мыс» в Геленджике, который станет яркой точкой притяжения туристов.
В июне в Краснодаре запланирован традиционный фестиваль автотуризма и активного отдыха «Отпуск Фест». В июле пройдет экофестиваль в Абрау-Дюрсо и семейный артистический форум в Сочи. В августе — эногастрономический фестиваль Light Weekend в Новороссийске и традиционный заплыв «Морская миля» в Геленджике.
Также в июне Краснодарский край представит свой турпотенциал на Международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве.
«Глубина бронирования на сегодняшний день достигает 3 месяцев — на 2 месяца меньше, чем в прошлом году. На летний период забронировано около 43% номерного фонда. Понятно, что туристы заняли выжидательную позицию и будут принимать решение о выборе курорта уже перед самым отпуском. Многое будет зависеть от открытия пляжных территорий в Анапе. В целом, базовый сценарий по турпотоку на лето — около 8,4 миллиона туристов, это уровень прошлого года. Задача максимум — выйти на показатели рекордного для нас 2024 года — 10,4 миллиона гостей. Летом гостей будут принимать более 10 тысяч объектов емкостью 530 тысяч мест», — отметил Руппель.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.