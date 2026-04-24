В РФ представили доклад о перспективах преодоления последствий аварии на ЧАЭС

«К моему большому удивлению, значимое количество молодежи считает, что либо миллионы, либо, по крайней мере, около миллиона. [В реальности] в шестую больницу [в Москве] привезли 247 человек, потому что считали, что у них острое лучевое поражение. Из 134 человек, у которых развилась острая лучевая болезнь, 30 были потеряны достаточно быстро. Двое из них никак не связаны с облучением, это были травмы. И еще 28 человек — это те, кто были переоблучены, им тоже уже никакая медицина не могла помочь. Всех остальных вытащили», — добавил Адамов.