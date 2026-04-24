В РФ представили доклад о перспективах преодоления последствий аварии на ЧАЭС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Национальный доклад «Сорок лет чернобыльской аварии. Итоги и перспективы преодоления ее последствий в России», суммирующий результаты многолетних научных исследований и практической деятельности по минимизации последствий катастрофы на ЧАЭС, был представлен 24 апреля на пресс-конференции в ТАСС.
«До сих пор существует множество фейков о причинах, о медицинских последствиях. Одному кажется, что там сейсмика была не такая, другому кажется, что кто-то из врагов взорвал. Ключевые институты, которые имеют реальную информацию, сделали доклад, который перед вами», — сказал ликвидатор аварии на ЧАЭС, научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Н. А. Доллежаля Евгений Адамов.
Говоря о ключевых аспектах, отраженных в работе, Адамов указал на медицинские последствия аварии, которые часто становятся темой фейков. Приводя пример, он напомнил о том, что несколько лет назад среди российских студентов проводился опрос о предполагаемом количестве погибших после ЧАЭС.
«К моему большому удивлению, значимое количество молодежи считает, что либо миллионы, либо, по крайней мере, около миллиона. [В реальности] в шестую больницу [в Москве] привезли 247 человек, потому что считали, что у них острое лучевое поражение. Из 134 человек, у которых развилась острая лучевая болезнь, 30 были потеряны достаточно быстро. Двое из них никак не связаны с облучением, это были травмы. И еще 28 человек — это те, кто были переоблучены, им тоже уже никакая медицина не могла помочь. Всех остальных вытащили», — добавил Адамов.
Ученый также указал на то, что ликвидаторы ЧАЭС живут дольше, чем люди этого же возраста, по двух причинам: отбор изначально осуществлялся с учетом здоровья людей, а после выполнения работ в зоне аварии они были обеспечены качественной медицинской диагностикой.
Четкая констатация ситуации.
Доклад подготовлен под общим руководством научного руководителя Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН академика Леонида Большова при участии специалистов 20 профильных организаций. В издании рассматриваются основные этапы работ по ликвидации последствий ЧАЭС в 30-километровой зоне станции, меры защиты населения на более отдаленных территориях в советское время, а также в период реализации государственных чернобыльских программ (1992−2015 гг.). Авторы оценили современную обстановку на загрязненных территориях РФ и последствия для сельского и лесного хозяйства. Отдельные разделы посвящены медицинским последствиям для людей. Ученые также уделили внимание выводам, которые были учтены для достижения современного уровня безопасности АЭС.
По словам академика Большова, которые приводятся в предисловии издания, в суммирующем накопленную за десятилетия информацию докладе «предпринята попытка более четкой констатации ситуации».
Текст документа, который актуален не только для ученых и представителей власти, но и для широкой читательской аудитории, опубликован на сайте ИБРАЭ РАН в разделе «Национальный доклад».