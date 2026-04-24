Магний для улучшения концентрации внимания: миф или реальность?

Недостаток магния в организме приводит к снижению умственной работоспособности у человека. Он быстрее утомляется, возникает проблема с концентрацией внимания, поясняет врач Алёна Парецкая.
«Магний действительно играет важную роль в поддержании когнитивных функций, включая концентрацию внимания. Однако прежде, чем его принимать, необходимо проконсультироваться с врачом — самолечение может быть опасно», — предупреждает медик.
Есть две формы магния для улучшения концентрации.
Первая — Магний L-треонат. Считается, что она может улучшать кратковременную и долговременную память, обучаемость и внимание, а также повышать способность мозга меняться и расти.
Вторая — Магне В6. Это комбинированный препарат — витамин B6 помогает всасываться магнию из желудочно-кишечного тракта и проникать в клетки.
«Исследования показали, что применение Магне В6 у детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью приводило к улучшению поведения, снижению тревожности и агрессии», — делится доктор.
Подобрать подходящий препарат и схему лечения, а также определить дозировку и продолжительность приема может только врач. В числе противопоказаний:
непереносимость компонентов;
некоторые формы тяжелой почечной недостаточности;
для ряда БАД — беременность и кормление грудью;
для Магне В6 — одновременный прием леводопы.
Врача необходимо проинформировать обо всех препаратах, которые принимает пациент.