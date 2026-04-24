AGI: следующий этап ИИ или главный технологический пузырь десятилетия

Переход от узкого ИИ к AGI — системе, способной решать широкий спектр задач на уровне человека — становится ключевой темой рынка. Текущий этап оценивается как промежуточный: уже появляются агентные системы, выполняющие задачи «под ключ», однако технология остается нестабильной и требует доработки.
Экономика ИИ при этом строится как многоуровневая система — от приложений до чипов, где основная маржа сосредоточена на уровне инфраструктуры и вычислений. На фоне роста инвестиций усиливаются разговоры о возможном «пузыре», однако рынок может повторить траекторию интернета: после коррекции ключевые игроки сохранят позиции. Ключевые различия между странами — в подходе к открытости технологий: Китай делает ставку на open source, США — на ограниченный доступ, формируя закрытые технологические альянсы.