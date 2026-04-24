Почти 1,5 тыс. телемедицинских консультаций провели в Волгоградской области

Специалисты телемедицинского центра Волгоградской области с начала года провели около 1,5 тыс. консультаций, что в 2 раза выше показателя аналогичного периода предыдущего года, сообщили в региональном проектном офисе. Работа службы отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Специалисты оказывают онлайн-помощь по 20 профилям, включая кардиологию, нейрохирургию, медицинскую реабилитацию, эндокринологию, неврологию, сердечно-сосудистую хирургию и терапию.
По информации областного комитета здравоохранения, с начала года в формате «врач-пациент» проведено 904 консультации, в формате «врач-врач» — 323. Также организованы консультации с главными внештатными специалистами региона и экспертами национальных медицинских исследовательских центров. Всего за два года работы службы уже выполнено более 10 тыс. консультаций.
Процесс онлайн-приема проходит следующим образом: после постановки диагноза и назначения лечения на очной консультации на следующем этапе специалист с помощью телемедицинских технологий проводит мониторинг состояния пациента, при необходимости корректирует план терапии. Вся информация вместе с результатами анализов фиксируется в системе.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.