«Главная леди пародийного жанра»: Елена Воробей в мае выступит с концертом в Калининграде

В Калининградском театре эстрады во вторник, 19 мая, состоится концерт заслуженной артистки России Елены Воробей. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
«Главная леди пародийного жанра, талантливая клоунесса, тонкая и смешливая женщина-комик, певица, актриса, постоянная участница популярных юмористических программ “Аншлаг”, “Юморина”, “Смех с доставкой на дом”, “Смеяться разрешается” и других — в грандиозном пародийно-юмористическом шоу!» — говорится о предстоящем выступлении артистки.
Начало в 19:00. Продолжительность — 2 часа без антракта.
