Никитин проголосовал за общественные пространства, которые благоустроят в 2027 году

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в голосовании по благоустройству общественных пространств в 2027 году. Об этом глава региона сообщил в своем макс-канале.
На голосование выдвинуты различные общественные пространства и объекты, в том числе святой источник в селе Асташиха Лысковского муниципального округа, площадка перед Дворцом бракосочетания в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, велодорожка в Дзержинске и многие другие. Всего 93 территории в 23 муниципалитетах региона, включая Нижний Новгород с присоединенным к нему Кстовским районом.
«Голосование — это самый эффективный и демократичный способ определить объекты, которые нужны нашему региону в первую очередь. Мы честно и открыто решаем, куда направить силы. Я очень рад, что жители это понимают и активно голосуют. Количество участников постоянно обновляется, я сам с слежу за динамикой. Сегодня утром было уже более 35 000 проголосовавших!» — написал губернатор.
Рейтинговое голосование стартовало 21 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Старт голосованию дал президент России Владимир Путин.
До 12 июня граждане России старше 14 лет могут выбрать, что именно нужно благоустроить в том районе, где они живут. После подведения итогов уже в этом году для территорий-победителей подготовят проекты, а в 2027 году будут проведены работы по их обновлению.
Как проголосовать:
Перейдите на ресурс zagorodsreda.gosuslugi.ru. Нажмите на кнопку «Голосовать». Авторизуйтесь в «Госуслугах». Выберите муниципальное образование. Определите из списка одну общественную территорию. Проголосуйте.
«Если ваши соседи — бабушки и дедушки — не ладят с электронными платформами, им на помощь придут волонтеры. Ребята работают на информационных точках, в парках и общественных пространствах, помогая нижегородцам принять участие в голосовании в упрощенном и безопасном формате. Давайте использовать возможности преобразить нашу городскую среду!» — подытожил Глеб Никитин.
Напомним, что свыше 16,5 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства в первые два дня после старта кампании.
Справка.
С 2025 года в России по инициативе президента РФ Владимира Путина началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают направления, ранее предусмотренные в национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».