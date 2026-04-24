В Советске вынесли приговор мужчине, который преследовал 6-летнюю девочку и раздел её в подъезде

Действия мужчины квалифицированы по п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет, совершённые лицом, ранее осуждённым за аналогичное преступление»). С учётом личности обвиняемого и предыдущей судимости суд назначил ему 15 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, он лишён права работать с детьми почти на 19 лет и обязан соблюдать ограничения свободы в течение 1 года 4 месяцев 16 дней. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда — 400 тыс. руб.